Юліан Нагельсманн адаптувався під "Фурію"

Тренерський штаб збірної Німеччини не став змінювати свою атакувальну структуру зі схемою 3-1-5-1, з трьома "десятками" під нападником і фулбеками в широких позиціях. Це неабияк тривожило прихильників Бундестім, адже модель називають занадто відкритою й вразливою до контратак. Юліан Нагельсманн обмежився тільки двома кадровими перестановками.

Та повернувся після дискваліфікації й замінив привізного Шлоттербека в центрі оборони. Крім того, в опорній зоні замість Андріха вийшов Джан. Рішення інтригувало – якби не хвороба Павловіча, Емре не потрапив би до заявки збірної на Євро-2024. На всіх інших позиціях вийшли ті ж футболісти, що і проти Данії.

Реклама:

Прогноз на матч Нідерланди – Туреччина від ліцензійного букмекера GGBET: підопічні Рональда Кумана переможуть з рахунком 2:0 (коефіцієнт 6,97). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

І в цьому була логіка. Швидкісний фулбек Раум на лівому фланзі був хорошою противагою Ямалу. Сане ж зі своєю швидкістю міг допомогти зі стримуванням реактивного Вільямса. При цьому Лерой в атаці працював у ролі "десятки", залишаючи фланг Кімміху.

Луїс де ла Фуенте виставив ту ж "одинадцятку", що і в матчі проти Грузії, однак вже на 3-й хвилині довелося проводити заміни. Педрі травмувався у стику з Кроосом – хавбек спробував повернутись, але на 8-й хвилині довелося випускати Ольмо.

Стартовий план Німеччини створив проблеми для Іспанії, але Бундестім не скористалась перевагами

Перше, що впадало в очі у грі німців – високий персональний пресинг. Він був дуже ефективним. Підопічні Юліана Нагельсманна щільно перекривали просування через опорників, але і на флангах тиснули високо – як наслідок, піренейці постійно виконували виноси. Білд-ап "Фурії" зламався.

Другою родзинкою стало зламування флангів Іспанії. Цього очікували – навіть Грузія легко розкривала фланг, користуючись недопрацюваннями Ямала й Вільямса, стягуючи Кукурелью / Карвахаля в центр і запускаючи в звільнену зону швидкісних футболістів. Німеччина з Мусіала, Сане, Раумом і Кімміхом була зобов'язана розтягувати оборонну структуру суперника.

Відсутність підготовки до цієї вразливості з боку Луїса де ла Фуенте здивувала. Його виручила відсутність фіналізації атак у суперника – лише одного разу Бундестім наситила зони завершення трьома футболістами, що одразу ж призвело до замикання у виконанні Хаверца. Вийшло занадто м'яко.

По суті, це був єдиний момент господарів до перерви. Бундестім доводила своє володіння до 59%, ламала білд-ап і притискала в пресингу, однак завдала всього три удари по воротах. Сумарна гострота не дотягнула навіть до 0,3 очікуваних голів.

Також варто зазначити, що німці частенько ігнорували перспективні забігання за спину, які пропонував той же Хаверц (майстер баражування на лінії офсайду). Та і руху між лініями бракувало, а в останній 15-хвилинці першого тайму Німеччина взагалі збавали оберти.

Іспанія все одно користувалась своїми плюсами

Попри хороший пресинг з боку суперника, становище "Фурії Рохи" не можна було назвати критичним. Так чи інакше гості виходили на другу третину й проводили свої атаки. Особливо великі сподівання тренерський штаб покладав на рейди центрбека Ляпорта – іспанський Забарний тягав м'яч на дриблінгу аж до чужого штрафного. Очевидної протидії цим рухам Юліан Нагельсманн не вигадав.

Крім того, у піренейців все одно проходили звичні флангові прориви, в яких вінгери накручували або відрізали захисників. У німців є проблеми в контролі простору при позиційній обороні, та і в цілому закрити настільки потужних виконавців повністю було нереально. Особливо з урахуванням своєї ставки на флангові атаки.

Втім, довести справу до логічного завершення Іспанії не вдавалося. Команда мала дві проблеми. Перша – Мората сповільнював темп, зміщуючись у неправильні зони або зависаючи в офсайдах. Його рухи більше заважали партнерам, ніж допомагали.

Друга проблема – Іспанії бракувало динаміки. Так, у них виникали небезпечні підходи до воріт, але атаки були повільними й починались зі статичного положення. Німеччина встигала перебудовуватись. Як наслідок, 8 ударів "Фурії Рохи" потягнули всього на 0,29 очікуваних голів.

У команди було всього півтора небезпечних моменти до перерви. В одному з епізодів Хаверц обрізався у центрі, дозволивши Ольмо пробігти до лінії півкола та пробити – Нойєр парирував. Мората міг добити, якби не залишився у офсайді.

Інший епізод організував Вільямс, який відкрився під передачу на хід від Ольмо й хитнув Рюдігера в штрафному. Ніко пробив у ближній, але Нойєр парирував – а потім лайнсмен підняв прапорець. До речі, Мануеля треба відзначити за дуже хороше страхування своїх захисників. Без його високих позицій Німеччина могла б нахапатись кілька виходів віч-на-віч.

Німеччина провалила першу половину другого тайму. Спрацювали козирі Іспанії

Обидва тренери провели заміни в роздягальні. Юліан Нагельсманн повернув Андріха, а Вірц вийшов замість Сане а Луїс де ла Фуенте замість Ле Нормана (сів на жовту) випустив Начо. Рішення були грамотними, але дивувала віра піренейців у Морату.

Досить несподівано "Фурія" забрала початок другого тайму. Команда увімкнула доволі агресивний пресинг, чого не вистачало до перерви. Що найбільш важливо, у гостей з'явилась динаміка, яка одразу ж позначилась на флангах оборони. І одразу ж згадалось, навіщо Мората потрібен цій збірній.

Всього за хвилину після відновлення гри Німеччина мала пропускати гол. Ніко Вільямс відкрився на лівому краю штрафного й виконав переведення на протилежний, а Ямал прострілив вздовж лінії воротарського. Мората протиснув Та й зіграв на замиканні – над поперечкою!

Бундестім натяку не зрозуміла, за що й поплатилась на 51-й хвилині. Мората спустився в глибину, прийняв м'яч і запустив пас на хід Ямалу. Ламін влетів до карного майданчика та покотив на 11 метрів – туди влетів Ольмо. Удар у дотик, лівий нижній кут, гол! 0:1. "Фурія Роха" вийшла вперед.

Юліан Нагельсманн відповів черговою порцією замін, знявши Гюндогана й випустивши Фюлькруга, а також освіживши позицію лівого латераля. Хаверц опускався на позицію десятки. Луїс де ла Фуенте, своєю чергою, замінив Ямала на 62-й хвилині – на полі з'явився Торрес.

Перестановки особливого зиску не приносили. До 70-х хвилин Німеччина організувала тільки два заблокованих дальніх постріли + неточний удар головою у виконанні Фюллькруга. Іспанія не була гострішою, але гості явно контролювали хід зустрічі.

Іспанія провалює фінал другого тайму. Спрацювали заміни Нагельсманна

У останній 20-хвилинці основного часу малюнок гри почав змінюватись. Німеччина йшла вперед великими силами, активно залучаючи опорника Андріха до дій на чужій третині. "Фурії" при цьому не вдавалося спіймати суперника на контратаці. Два топ-моменти, які створили господарі на 70-х хвилинах, вдарили і по психології піренейців – Іспанія стала притискатись, а це найгірший сценарій для підопічних Луїса де ла Фуенте.

Бундестім могла зрівняти рахунок на 70-й хвилині. Міттельштадт виконав класний навіс на дальню стійку, Хаверц звідти скинув у центр штрафного, а Фількруг прийняв м'яч та відкотив під удар Андріху. Роберт пробив метрів з 20-ти у правий нижній – Сімон виручив "Фурію"!

В наступні п'ять хвилин Фюлькруг прийняв ще три закидання, одне з яких завершилось скидкою на Хаверца (Карвахаль накрив постріл). Ще одну Ніколас замикав неточним ударом головою. На 77-й же форвард Борусії протиснув Начо та замкнув простріл Вірца на ближню стійку – іспанців врятував каркас воріт!

На 82-й хвилині увімкнувся Хаверц, який скористався обрізкою Сімона й перегнав Ляпорта. Кай перекинув голкіпера, однак м'яч пролетів над поперечкою. Удар головою у виконанні Хаверца після стандарту на 85-й теж не був точним, але німець ще й сфолив проти Карвахаля.

Луїс де ла Фуенте на 80-й хвилині спробував засушити гру, випустивши замість Ніко Вільямса центрхава Меріно. Крім того, Оярсабаль замінив Морату – Нагельсманн одночасно з цим кинув у бій Мюллера замість центрбека Та. Німеччина йшла ва-банк.

І добилася свого! "Фурія" так нічого й не створила, а Бундестім на 89-й хвилині таки зрівняла рахунок! Пройшла комбінація, яку іспанці вже бачили – Міттельштадт подав на дальню, Кімміх скинув в район центру штрафного, а Вірц ударом з лінії рошив Сімона. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились у овертайми.

Екстр-тайми – гойдалки

У основний час тренери провели багато тактичних ходів, міняючи малюнок гри, однак по його завершенні гра стала хаотичною. Обидві команди почали ловити один одного на контратаках – спочатку до моментів справа не доходила, однак поступово команди розігнались.

Так, на 103-й хвилині Меріно бахнув з-за меж штрафного у дальній нижній, а м'яч розминувся зі стійкою. Німеччина вдіповіла атакою з прострілом Мюллера на лінію карного майданчика – Вірц прийняв його та бахнув у праву "шістку". Трохи неточно!

На початку другого екстра-тайму стався скандальний епізод із заблокованим ударом Фюлькруга. М'яч поцілив у руку Кукурельї, однак Ентоні Тейлор промовчав. Можливо, це була компенсація іспанцям за ігнорування фолів Крооса – Тоні награв на червону.

Один із найкращих моментів німці змарнували на 117-й хвилині, коли Фюлькруг протиснув Начо й замкнув навіс Кімімха на лінію воротарського. Сфера летіла під дальню стійку, однак Сімон врятував Іспанію. Взагалі, Бундестім наприкінці екстратаймів були активнішими.

Тим більш прикрим став гол на 119-й хвилині. Ольмо виконав навіс з лівого флангу й перкекинув ним блискучого Рюдігера. Тоні перекинув у цьому матчі майже все, однак за Меріно не встежив – Мікель же покарав точним ударом головою в ближню дев'ятку. 2:1!

Німеччина відчайдушно намагалася врятуватись, а Іспанія так же відчайдушно відбивалась. Навала Бундестім призвела до вилучення Карвахаля, однак "Фурія" втримала необхідний результат. Підопічні Луїса де ла Фуенте крокують до півфіналу Євро-2024!

Хіт-парад подій Євро-2024: пас Роналду, грузинська стіна, зачіска румуна і номінації Фюлькруга