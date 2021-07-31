У 8 день Олімпійських ігор у Токіо за медаль побореться лише одна спортсменка збірної України – Еліна Світоліна.

Легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова здобули путівку у півфінал олімпійського турніру на дистанції 400 м з бар'єрами. Обидві українки завоювали перемогу у своїх забігах. Ткачук показала результат 54,80 секунди, Рижикова була ще швидшою – 54,56. Наша третя легкоатлетка Марія Миколенко не змогла пробитися в наступну стадію, вона фінішувала 6-ю (57,86).

Один з найкращих українських легкоатлетів не пробився до фіналу Олімпіади – прикра несподіванка

Представниці України з метання диска Наталії Семеновій не вдалося подолати кваліфікацію. Вона показала найгірший результат серед усіх атлеток – 54,28 метра – та посіла останнє місце.

Плавець Владислав Бухов сенсаційно вилетів на стадії півфіналу турніру на дистанції 50 м вільним стилем. Українець фінішував шостим у своєму запливі з результатом 21,83. Він виявився 11-м серед усіх атлетів, тоді як до фіналу проходять 8 спортсменів. До слова, вчора, 30 липня, Бухов впевнено виграв свій кваліфікаційний заплив, показавши найкращий результат серед суперників – 21,73 секунди.

Світоліна сенсаційно поступилася у півфіналі Олімпіади – українка побореться за бронзу

Представник України зі стрибків на батуті Микола Просторов посів 12 місце у кваліфікації. У фінал проходять 8 найкращих. Для 26-річного спортсмена це була дебютна Олімпіада в кар'єрі.

Зауважимо, перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні змагатиметься за бронзу Олімпійських ігор у Токіо з представницею Казахстану Оленою Рибакіною. Початок поєдинку орієнтовно о 12:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу Рибакіна – Світоліна відбудеться на Суспільному за посиланням.

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