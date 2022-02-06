Іспанія здолала Україну в матчі за третє місце Євро-2022 з футзалу. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Іспанія вийшла вперед у середині першого тайму, коли Мелладо ідеально піймав подачу з ауту. Україна відігралася зусиллями Чернявського, проте за хвилину пропустила знову – 2:1.

Україна програла Іспанії у матчі за бронзу Євро з футзалу – найуспішніший турнір "синьо-жовтих" за 17 років без медалей

По перерві забивали тільки іспанці. Боїс піймав Ципуна на протиході, а крапку поставив Адольфо, покаравши "синьо-жовтих" за гру з порожніми воротами. Україна завершила Євро-2022 без медалей, але за такий виступ точно не соромно.