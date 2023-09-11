Ірландія – Нідерланди – 1:2 – відео голів та огляд матчу
11:08 - Читать на русском
Ірландія програла Нідерландам в шостому турі відбору на Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Збірна Ірландії відкрила рахунок першою, заробивши пенальті після гри рукою гравця "ораньє". Втім, втримувати перевагу довго не вдалося. Нідерландці з 11-метрового зробили рахунок нічийним. В другому таймі Вегхорст приніс своїй команді перемогу.
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Нагадаємо, що збірна Нідерландів посідає другу сходинку в групі В, відстаючи від французів на шість балів. Ірландія перебуває на четвертому місці з трьома очками.
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