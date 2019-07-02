Інтер підписав хавбека збірної Італії

Півзахисник Сассуоло Стефано Сенсі перейшов в Інтер.

Інтер на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбека Стефано Сенсі. "Нерадзуррі" орендували гравця у Сассуоло на рік з правом викупу.

Годін офіційно став гравцем Інтера

23-річний хавбек з 2018 року виступає у складі збірної Італії і бере участь у кваліфікації Євро-2020.

Інтер цього літа вже встиг призначити Антоніо Конте на посаду головного тренера, а також підписати Дієго Годіна та Валентіно Лазаро. Окрім цього клуб цікавиться форвардом Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Шокував Мессі, програв драматичну "перестрілку" Рамосу та розбив обличчя заради гола – топ-5 моментів Годіна в Атлетіко