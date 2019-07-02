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Інтер підписав хавбека збірної Італії

2 липня 19:30 475 Читать на русском
Інтер підписав хавбека збірної Італії
Стефано Сенсі / соцмережі

Півзахисник Сассуоло Стефано Сенсі перейшов в Інтер.

Інтер на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбека Стефано Сенсі. "Нерадзуррі" орендували гравця у Сассуоло на рік з правом викупу.

Годін офіційно став гравцем Інтера

23-річний хавбек з 2018 року виступає у складі збірної Італії і бере участь у кваліфікації Євро-2020.

Інтер цього літа вже встиг призначити Антоніо Конте на посаду головного тренера, а також підписати Дієго Годіна та Валентіно Лазаро. Окрім цього клуб цікавиться форвардом Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

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