20-річний футболіст став гравцем Борнмута, повідомляє офіційний сайт українського клубу. Захисник підписав контракт на 5 років. Він спробує врятувати "вишень" від вильоту з АПЛ, адже команда йде 18-ю.

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Сторони не розголошують суму трансферу, однак, за інформацією преси, Динамо отримає за захисника близько 25 мільйонів фунтів. За даними журналіста Ігоря Циганика, ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів. Забарний за таких умов став найдорожчим трансфером в історії "біло-синіх", перевершивши Андрія Ярмоленка та Андрія Шевченка.

Сезон 2022/23 став для вихованця киян уже третім на професіональному рівні. 20-річний Забарний загалом зіграв за Динамо 84 матчі, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Ілля вже виграв усі українські турніри – чемпіонат, кубок та Суперкубок.

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