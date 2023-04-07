Клуб не буде пропонувати легендарному ветерану новий контракт по завершенні сезону, стверджує FootMercato.

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Ібрагімовіч приніс Мілану багато користі після свого повернення у січні 2020-го. Швед був важливою частиною команди, яка минулоріч виграла чемпіонство, а нещодавно став найстаршим автором гола в історії Серії А. Щоправда, тіло починає підводити 41-річного ветерана. Через травми у нинішньому сезоні він награв лише 144 хвилини і не потрапив до заявки на Лігу чемпіонів, де команда без Златана вже дісталася чвертьфіналу.

Наразі невідомо, чи буде Ібрагімовіч продовжувати ігрову кар'єру в іншому клубі або ж нарешті повісить бутси на цвях.

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