Хорватія – Іспанія

28 червня, 19:00. Копенгаген, Паркен.

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина).

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Дуель Хорватії та Іспанії вважається однією з центральних у рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Вже на третьому поспіль Євро "картаті" та "Фурія Роха" зіграють між собою – щоправда, попередні рази це було ще в груповому турнірі. Обидві команди вийшли в плей-офф тільки в останньому турі завдяки перемогам над Словаччиною (5:0) та Шотландією (3:1) відповідно. Хорвати фінішували другими в групі D, обійшовши Чехію завдяки більшій кількості забитих голів. Іспанці посіли другу сходинку квартету E, віддавши пальму першості Швеції.

Хорвати опинилися за крок від вильоту з турніру, але у вирішальний момент своє слово сказав Лука Модріч, який забив розкішний гол у ворота збірної Шотландії. У матчі з Іспанією ми, найімовірніше, побачимо протистояння Барселони і Реала в центрі поля – опонентом 35-річного хорвата буде вдвічі молодший за нього Педрі, якому допомагатиме одноклубник Серхіо Бускетс. Особливим цей матч буде і для іспанця Дані Ольмо, який засвітився саме в Хорватії, погравши у складі загребського Динамо.

Команда Луїса Енріке вперше на поточному Євро зіграє не на севільському Ла Картуха – можливо, саме тому наставник "картатих" Златко Даліч не вважає Іспанію фаворитом. На передматчевій прес-конференції тренер віце-чемпіонів світу заявив, що дуже поважає суперника, але вірить в перемогу своїх футболістів у Копенгагені. "Якщо хтось недооцінює Хорватію, то це його право, але я вважаю, що це не найкраща ідея", – сказав Даліч.

Загалом Іспанія та Хорватія провели між собою 8 поєдинків. Наразі перевага на боці піренейців – 4 перемоги проти 3-х у балканців. Ще 1 матч завершився унічию. Востаннє команди зустрічалися у 2018 році в рамках дебютного розіграшу Ліги націй. Тоді суперники обмінялися домашніми перемогами – "Фурія Роха" виграла 6:0, а через два місяці "картаті" взяли реванш із рахунком 3:2. До слова, та поразка від Іспанії досі залишається найбільшою в історії хорватської збірної.

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У випадку перемоги балканці повторять своє найбільше досягнення на чемпіонатах Європи. Це 6-та континентальна першість для хорватської збірної, яка двічі грала в 1/4 фіналу. Що стосується піренейців, то Іспанія, як відомо, є триразовим чемпіоном Європи, але на останніх трьох великих турнірах (ЧС-2014, Євро-2016 та ЧС-2018) не вийшла навіть у чвертьфінал.

Нагадаємо, що переможець матчу Хорватія – Іспанія у чвертьфіналі 2 липня зіграє з тріумфатором дуелі Франція – Швейцарія.

Кадрова ситуація

Буквально за день до гри хорвати зазнали грандіозної втрати. Іван Перішіч, який вже забив два голи та віддав один асист у груповому турнірі, здав позитивний тест на коронавірус та вирушив на 10-денну ізоляцію. Златко Даліч запевнив, що знайде вихід із ситуації, проте не факт, що футболіст, який з'явиться замість Перішіча, буде настільки ж продуктивним на лівому фланзі атаки.

Також Хорватії не допоможе дискваліфікований Деян Ловрен, який отримав дві жовті картки у матчах групового турніру і, відповідно, не зможе зіграти проти "Фурії Рохи". На щастя для Даліча, готовий до поєдинку лівий захисник Йошко Гвардіол, який отримав неприємний удар в матчі з Шотландією.

У Луїса Енріке немає проблем – усі гравці, які є в його розпорядженні, готові вийти на поле стадіону в Копенгагені.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Іспанія

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Віда, Чалета-Цар, Гвардіол – Модріч, Брозовіч, Ковачіч – Влашіч, Ребіч, Петковіч.

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ерік Гарсія, Ляпорт, Альба – Бускетс, Коке, Педрі – Морено, Мората, Сарабія.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Обидві команди не без проблем подолали груповий турнір, але кадровий потенціал збірної Іспанії значно потужніший за хорватську команду. Що б не казав Златко Даліч, рівень "Фурії Рохи" вищий навіть з урахуванням перебудови команди. Середній вік гравців збірної Іспанії – 26 років. Це наймолодша "Фурія Роха" з моменту тріумфального чемпіонату Європи-2008. Але букмекери все одно віддають явну перевагу команді Луїса Енріке. Коефіцієнт на перемогу Іспанії складає приблизно 1.50, тоді як на Хорватію – більше шести.

Підопічні Златко Даліча повинні здійснити подвиг, щоб пройти іспанський бар'єр. Відсутність Івана Перішіча явно не додає козирів віце-чемпіонам світу, які підходять до протистояння у статусі аутсайдера. Балканці дадуть бій, у цьому можна не сумніватися, але для виходу в чвертьфінал треба зробити набагато більше.

Єдине, в чому можна бути впевненим – Іспанії краще не доводити справу до пенальті, адже команда Луїса Енріке не забила останні 5 11-метрових (2 з них – вже на цьому Євро). "Фурія Роха" точно тренувала цей ігровий компонент перед поєдинком із Хорватією, але для іспанців точно краще вирішити все в основний час, зекономивши і сили, і нерви. Якщо "картаті" дотягнуть до 11-метрових, то можуть створити другу сенсацію Євро – після збірної Чехії, яка вручила Нідерландам квитки додому.

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