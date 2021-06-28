Хорватия – Испания

28 июня, 19:00. Копенгаген, Паркен.

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция).

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Дуэль Хорватии и Испании считается одной из центральных в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Уже на третьем подряд Евро "клетчатые" и "Фурия Роха" сыграют между собой – правда, предыдущие разы это было еще в групповом турнире. Обе команды вышли в плей-офф только в последнем туре благодаря победам над Словакией (5:0) и Шотландией (3:1) соответственно. Хорваты финишировали вторыми в группе D, обойдя Чехию благодаря большему количеству забитых голов. Испанцы заняли второе место квартета E, отдав пальму первенства Швеции.

Хорваты оказались в шаге от вылета из турнира, но в решающий момент свое слово сказал Лука Модрич, который забил роскошный гол в ворота сборной Шотландии. В матче с Испанией мы, скорее всего, увидим противостояние Барселоны и Реала в центре поля – оппонентом 35-летнего хорвата станет вдвое младше его Педри, которому будет помогать одноклубник Серхио Бускетс. Особым этот матч будет и для испанца Дани Ольмо, который засветился именно в Хорватии, поиграв в составе загребского Динамо.

Команда Луиса Энрике впервые на текущем Евро сыграет не на севильском Ла Картуха – возможно, именно поэтому наставник "клетчатых" Златко Далич не считает Испанию фаворитом. На предматчевой пресс-конференции тренер вице-чемпионов мира заявил, что очень уважает соперника, но верит в победу своих футболистов в Копенгагене. "Если кто-то недооценивает Хорватию, то это его право, но я считаю, что это не лучшая идея", – сказал Далич.

В общем Испания и Хорватия провели между собой 8 поединков. Сейчас преимущество на стороне пиренейцев – 4 победы против 3-х у балканцев. Еще 1 матч завершился вничью. Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках дебютного розыгрыша Лиги наций. Тогда соперники обменялись домашними победами – "Фурия Роха" выиграла 6:0, а через два месяца "клетчатые" взяли реванш со счетом 3:2. К слову, то поражение от Испании до сих пор остается крупнейшым в истории хорватской сборной.

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В случае победы балканцы повторят свое самое большое достижение на чемпионатах Европы. Это 6-континентальное первенство для хорватской сборной, которая дважды играла в 1/4 финала. Что касается пиренейцев, то Испания, как известно, является трехкратным чемпионом Европы, но на последних трех крупных турнирах (ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018) не вышла даже в четвертьфинал.

Напомним, что победитель матча Хорватия – Испания в четвертьфинале 2 июля сыграет с триумфатором дуэли Франция – Швейцария.

Кадровая ситуация

Буквально за день до игры хорваты понесли грандиозную потерю. Иван Перишич, который уже забил два гола и отдал один ассист в групповом турнире, сдал положительный тест на коронавирус и отправился на 10-дневную изоляцию. Златко Далич заверил, что найдет выход из ситуации, однако не факт, что футболист, который появится вместо Перишича, будет столь же продуктивным на левом фланге атаки.

Также Хорватии не поможет дисквалифицированный Деян Ловрен, который получил две желтые карточки в матчах группового турнира и, соответственно, не сможет сыграть против "Фурии Рохи". К счастью для Далича, готов к поединку левый защитник Йошко Гвардиол, получивший неприятный удар в матче с Шотландией.

У Луиса Энрике нет проблем – все игроки, которые есть в его распоряжении, готовы выйти на поле стадиона в Копенгагене.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Испания

Хорватия: Ливакович – Юранович, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Влашич, Ребич, Петкович.

Испания: Симон – Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба – Бускетс, Коке, Педри – Морено, Мората, Сарабия.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Обе команды не без проблем преодолели групповой турнир, но кадровый потенциал сборной Испании значительно мощнее хорватской команды. Что бы ни говорил Златко Далич, уровень "Фурии Рохи" выше даже с учетом перестройки команды. Средний возраст игроков сборной Испании – 26 лет. Это самая молодая "Фурия Роха" с момента триумфального чемпионата Европы-2008. Но букмекеры все равно отдают явное предпочтение команде Луиса Энрике. Коэффициент на победу Испании составляет примерно 1.50, тогда как на Хорватию – более шести.

Подопечные Златко Далича должны совершить подвиг, чтобы пройти испанский барьер. Отсутствие Ивана Перишича явно не добавляет козырей вице-чемпионам мира, которые подходят к противостоянию в статусе аутсайдера. Балканцы дадут бой, в этом можно не сомневаться, но для выхода в четвертьфинал надо сделать гораздо больше.

Единственное, в чем можно быть уверенным – Испании лучше не доводить дело до пенальти, ведь команда Луиса Энрике не забила последние 5 11-метровых (2 из них – уже на этом Евро). "Фурия Роха" точно тренировала этот игровой компонент перед поединком с Хорватией, но для испанцев точно лучше решить все в основное время, сэкономив и силы, и нервы. Если "клетчатые" дотянут до 11-метровых, то могут создать вторую сенсацию Евро – после сборной Чехии, которая вручила Нидерландам билеты домой.

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