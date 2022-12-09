Хорватія і Бразилія визначають першого півфіналіста чемпіонату світу в Катарі. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Хорватія – Бразилія стартує о 17:00 за київським часом. Це перший поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022, переможець якого у півфіналі зіграє з сильнішим у парі Нідерланди – Аргентина. У 1/8 Неймар і Ко без проблем розбили Південну Корею (4:1), а хорвати у серії пенальті здолали Японію.

Хорватія – Бразилія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Це п'ята зустріч Хорватії та Бразилії в історії протистоянь цих збірних. Європейці ще жодного разу не перемагали "селесао" – нічия у 2005-му в товариському поєдинку і три звитяги бразильців. Сьогодні хорвати спробують зламати неприємну тенденцію.

Пряма трансляція матчу – на MEGOGO та Суспільне. Стежити за основними подіями гри Хорватія – Бразилія можна в текстовому онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Хорватія – Бразилія:

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Ковачіч, Брозовіч, Модріч – Крамаріч, Пашаліч, Перішіч.

Бразилія: Аліссон – Мілітао, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Даніло – Каземіро, Лукас Пакета – Рафінья, Неймар, Вінісіус – Рішарлісон.