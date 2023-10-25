"Останні три дні були приголомшливими. Я змінив клуб, перебравшись з одного великого клубу в інший, і потрапив із корабля на бал – відразу на непросту гру з Барселоною. Це було метушливо!

Барселона – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Моя команда пережила багато емоцій. За кілька днів у них змінилося три тренери. Вони футболісти, але вони теж люди – ми не можемо забувати, що у них є емоції. Вони дали Барселоні бій сьогодні ввечері, тому я дуже цим пишаюся.

Мої гравці зробили все, що я просив. Вони проявили сміливість, коли потрібно було страждати. Вони підтримували один одного. Ми добре пресингували без м'яча, але для інтенсивності при володінні м'ячем проти такої команди, як Барселона, я думаю, хлопці показали індивідуальність і потенціал. Я ними дуже задоволений.

Коли я дивлюся футбол, я хочу отримувати від нього задоволення. Шахтар – топ-команда, і ми повинні грати в хороший футбол. Ми повинні чинити тиск на суперника і намагатися нав'язати свою гру. Сьогодні ввечері я бачив саме це.

Чому я не зробив багато замін? Команда грала в досить хороший футбол, тому в замінах не було особливого сенсу", – сказав Пушіч на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що Пушіч зробив три заміни з п'яти можливих. Причому остання третя була проведена на 90+2-й хвилині.

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