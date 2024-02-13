Незабаром День закоханих, а отже знову постає складне питання про вибір подарунка коханій людині. З роками обрати щось нове та актуальне стає все складніше. І хочеться, щоб кохана по-справжньому оцінила сюрприз.

Як влаштувати романтичний вечір у День закоханих

Насправді створити ефектний романтичний вечір досить просто – варто лише приготувати її улюблену страву, запалити свічки, додати гірлянди або ліхтарики для настрою та увімкнути романтичну музику. А справжньою родзинкою вечора можуть стати оригінальні коктейлі приготовані власноруч.

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Як аперитив краще обрати легкий, кисло-солодкий коктейль, що пробудить апетит, розслабить та налаштує на приємний вечір. Для цього гарно підходять коктейлі AZNAURI Cherry Sour та AZNAURI Espresso Sour. Вони гарно поєднуються з витриманими сирами та легкими стартерами.

До слова, «Сауер» (від англ. Sour – кислий) входить до рейтингу 10 найпопулярніших коктейлів світу. Відтак, коктейль на основі коньяку AZNAURI WILD CHERRY має пікантний смак з приємною кислинкою. Цей коньяк створений на основі коньячних спиртів 5-річної витримки та доповнений смаком дикої вишні. В ароматі присутні нотки чорного шоколаду, солодкої стиглої вишні та мигдалю.

Для приготування коктейлю з AZNAURI WILD CHERRY знадобиться лише 4 інгредієнти та лід:

AZNAURI WILD CHERRY – 50 мілілітрів; цукровий сироп – 15 мілілітрів; лимонний сік – 30 мілілітрів; яєчний білок.

Спосіб приготування:

Налити до шейкера AZNAURI WILD CHERRY, цукровий сироп, лимонний сік та 2-3 краплі яєчного білка, перемішати. Перелити це в келих OLD FASHION наповнений льодом. Додатково можна прикрасити напій коктейльною вишнею. Після цього можна подавати на стіл – виходить легко і дуже смачно.

Ще одна неповторна інтерпретація улюбленого кисло-солодкого смаку – AZNAURI Espresso Sour. Він створений для шанувальників та шанувальниць кавових смаків.

В AZNAURI Espresso поєднуються ноти дубової витримки з ароматом свіжо обсмажених кавових зерен, шоколаду та горіхів. Яскравий кавовий смак має легку пікантну пряність і приємний присмак із карамельними та шоколадно-вершковими відтінками.

Поєднання є досить неординарним і водночас кидає виклик дегустаторам. Але ж коли, як не на свято, спробувати такий коктейль?

Інгредієнти:

AZNAURI Espresso – 50 мілілітрів; цукровий сироп – 15 мілілітрів; лимонний сік – 30 мілілітрів; яєчний білок та лід.

Спосіб приготування:

Як і в попередньому рецепті, змішати в шейкері AZNAURI Espresso, цукровий сироп, лимонний сік, 2-3 краплі яєчного білка (в пропорції, вказаній в рецептурі). Перелити у вишуканих келих, наповнений льодом. Також можна прикрасити скибкою сушеного лимона. Смакувати разом з коханою людиною.

А на десерт для святкового вечора рекомендуємо приготувати кавовий коктейль AZNAURI Espresso Martini в елегантному келиху "мартінка" на тонкій ніжці. Зауважимо, що цей напій чудово поєднується з шоколадним брауні та тирамісу.

У світі не існує бару, де б не готували цей вишуканий коктейль. Історія його створення починається у 80-х роках минулого сторіччя. Нотки кави у коктейлі одночасно бадьорять та додають вишуканого смаку. Хтозна, можливо, саме цей коктейль запам'ятається коханій найбільше.

Інгредієнти:

AZNAURI Espresso – 50 мілілітрів; кавовий лікер – 15 мілілітрів; цукровий сироп – 15 мілілітрів; холодний еспресо – 15 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Наповнити шейкер льодом, додати холодний еспресо, цукровий сироп, кавовий лікер та коньяк AZNAURI Espresso, перемішати. Перелити в келих форми шале або класичну “мартінку” на ніжці. Прикрасити кавовими зернами й можна насолоджуватись.

Хороший вечір з приємними емоціями гарантовано. Комбінуйте, смакуйте та відкривайте у собі нові грані можливостей.

Подаруйте незабутні емоції своїй коханій на свято закоханих. AZNAURI подбає про те, аби ви знайшли свій особливий смак,

– зазначають виробники.

Що варто знати про AZNAURI в Україні

Бренд Aznauri представлений в Україні з 2015 року у трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Їх виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery.

Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. В усі продукти Aznauri інтегрують головний символ бренду – величного лева, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.

Зверніть увагу! Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.