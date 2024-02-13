В День влюбленных снова возникает сложный вопрос о выборе подарка любимому человеку. С годами выбрать что-то новое и актуальное становится все сложнее. И хочется, чтобы любимая по-настоящему оценила сюрприз.

На самом деле создать эффектный романтический вечер достаточно просто – стоит только приготовить ее любимое блюдо, зажечь свечи, добавить гирлянды или фонарики для настроения и включить романтическую музыку. А настоящей изюминкой вечера могут стать оригинальные коктейли приготовленные собственноручно.

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В качестве аперитива лучше выбрать легкий, кисло-сладкий коктейль, что пробудит аппетит, расслабит и настроит на приятный вечер. Для этого хорошо подходят коктейли AZNAURI Cherry Sour и AZNAURI Espresso Sour. Они хорошо сочетаются с выдержанными сырами и легкими стартерами.

К слову, "Сауэр" (от англ. Sour – кислый) входит в рейтинг 10 самых популярных коктейлей мира. Поэтому, коктейль на основе коньяка AZNAURI WILD CHERRY имеет пикантный вкус с приятной кислинкой. Этот коньяк создан на основе коньячных спиртов 5-летней выдержки и дополнен вкусом дикой вишни. В аромате присутствуют нотки черного шоколада, сладкой спелой вишни и миндаля.

Для приготовления коктейля с AZNAURI WILD CHERRY понадобится всего лишь 4 ингредиента и лед:

AZNAURI WILD CHERRY – 50 миллилитров; сахарный сироп – 15 миллилитров; лимонный сок – 30 миллилитров; яичный белок.

Способ приготовления:

Налить в шейкер AZNAURI WILD CHERRY, сахарный сироп, лимонный сок и 2-3 капли яичного белка, перемешать. Перелить это в бокал OLD FASHION наполненный льдом. Дополнительно можно украсить напиток коктейльной вишней. После этого можно подавать на стол – получается легко и очень вкусно.

Еще одна неповторимая интерпретация любимого кисло-сладкого вкуса – AZNAURI Espresso Sour. Он создан для поклонников и поклонниц кофейных вкусов.

В AZNAURI Espresso сочетаются ноты дубовой выдержки с ароматом свежеобжаренных кофейных зерен, шоколада и орехов. Яркий кофейный вкус имеет легкую пикантную пряность и приятный привкус с карамельными и шоколадно-сливочным оттенками.

Сочетание является достаточно неординарным и одновременно бросает вызов дегустаторам. Но когда, как не на праздник, попробовать такой коктейль?

Ингредиенты:

AZNAURI Espresso – 50 миллилитров; сахарный сироп – 15 миллилитров; лимонный сок – 30 миллилитров; яичный белок и лед.

Способ приготовления:

Как и в предыдущем рецепте, смешать в шейкере AZNAURI Espresso, сахарный сироп, лимонный сок, 2-3 капли яичного белка (в пропорции, указанной в рецептуре). Перелить в изысканных бокал, наполненный льдом. Также можно украсить ломтиком сушеного лимона. Смаковать вместе с любимым человеком.

А на десерт для праздничного вечера рекомендуем приготовить кофейный коктейль AZNAURI Espresso Martini в элегантном бокале "мартинка" на тонкой ножке. Заметим, что этот напиток прекрасно сочетается с шоколадным брауни и тирамису.

В мире не существует бара, где бы не готовили этот изысканный коктейль. История его создания начинается в 80-х годах прошлого столетия. Нотки кофе в коктейле одновременно бодрят и добавляют изысканного вкуса. Кто знает, возможно, именно этот коктейль запомнится любимой больше всего.

Ингредиенты:

AZNAURI Espresso – 50 миллилитров; кофейный ликер – 15 миллилитров; сахарный сироп – 15 миллилитров; холодный эспрессо – 15 миллилитров.

Способ приготовления:

Наполнить шейкер льдом, добавить холодный эспрессо, сахарный сироп, кофейный ликер и коньяк AZNAURI Espresso, перемешать. Перелить в бокал формы шале или классическую "мартинку" на ножке. Украсить кофейными зернами и можно наслаждаться.

Хороший вечер с приятными эмоциями гарантирован. Комбинируйте, смакуйте и открывайте в себе новые грани возможностей.

Подарите незабываемые эмоции своей любимой на праздник влюбленных. AZNAURI позаботится о том, чтобы вы нашли свой особый вкус,

– отмечают производители.

Что стоит знать о AZNAURI в Украине

Бренд Aznauri представлен в Украине с 2015 года в трех алкогольных категориях: коньяк, тихие и игристые вина. Их изготавливают на инновационном заводе Akkerman Distillery.

Сейчас AZNAURI является одним из самых популярных алкогольных брендов в Украине. В категории коньяков он имеет широкий ассортимент как классических вкусов, так и особых коллекций, в частности Special Edition и Flavored Collection. Во все продукты Aznauri интегрируют главный символ бренда – величественного льва, который олицетворяет силу, выдержку, величие и благородство.