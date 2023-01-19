Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт "містян".

Львів оголосив про підписання українського легіонера, який здобував Кубок і Суперкубок європейського чемпіонату

24-річний хавбек перейшов у команду Олега Дулуба на правах оренди, підписавши з "синьо-золотими левами" угоду на один рік. У новій команді він виступатиме під номером 6.

Нагадаємо, Алібеков – вихованець Динамо. За головну команду киян дебютував у березні 2018 року у матчі проти Ворскли. Виступав в оренді за ліберецький Слован та російську Уфу. Минулий сезон і першу частину кампанії 2022/23 провів у Зорі, але за останні півроку вийшов на поле лише одного разу (на 9 хвилин у грі з Шахтарем).Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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