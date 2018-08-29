Хацкевич: Динамо потрібен форвард, але у нас є певний рівень зарплат

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про труднощі з пошуком якісного нападника для підсилення команди.

"Ми 3,5-4 місяці шукаємо нападника. Голи забивають форварди. На сьогоднішній день у нас є два варіанти, але важко в плані того, що не всі хочуть їхати сюди. І той рівень зарплат, якого вимагають футболісти… У нас є стеля зарплат.

Аякс не обіграв Динамо при грі в одні ворота – другий рік поспіль провал у Лізі чемпіонів

На сьогоднішній день клуб не може задовольнити вимоги саме тих футболістів, якими ми цікавилися та які нас досі цікавлять. Але є ще 3-4 дні до закриття трансферного вікна, так що… Все одно нам потрібен форвард, і саме не на перспективу. На перспективу у нас вистачає нападників. Нам потрібен футболіст, який буде ставити завершальні крапки та забивати голи", – зазначив Хацкевич на прес-конференції після матчу з Аяксом.

Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в Європі