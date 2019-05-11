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Хацкевич – про ймовірну відставку: У мене через 20 днів закінчується контракт з Динамо

11 травня 20:01 5250 Читать на русском
Хацкевич – про ймовірну відставку: У мене через 20 днів закінчується контракт з Динамо
Олександр Хацкевич / фото: Футбол 24

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував ситуацію з можливою зміною наставника команди.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

"У вашому питанні звучить слово "відставка". У мене через 20 днів закінчується контракт.

Шикарний гол Сіласа зі штрафного в додатковий час, який позбавив киян перемоги, у відеоогляді матчу Динамо – Зоря – 1:1

Михайличенко? Він зі мною точно не розмовляв", – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції, реагуючи на питання одного з журналістів.

Відповідаючи на питання, чи була у нього розмова з керівництвом клубу щодо продовження контракту чи завершення співпраці, Хацкевич сказав: "Очікуйте".

Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею – Сілас красиво відповів на гол Русина

Джерело: Футбол 24
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Головне Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Зоря
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