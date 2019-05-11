Хацкевич – про ймовірну відставку: У мене через 20 днів закінчується контракт з Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував ситуацію з можливою зміною наставника команди.

"У вашому питанні звучить слово "відставка". У мене через 20 днів закінчується контракт.

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Михайличенко? Він зі мною точно не розмовляв", – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції, реагуючи на питання одного з журналістів.

Відповідаючи на питання, чи була у нього розмова з керівництвом клубу щодо продовження контракту чи завершення співпраці, Хацкевич сказав: "Очікуйте".

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