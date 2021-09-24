"Я представник марокканської культури. Вдома ми говоримо на арабською, готуємо страви марокканської кухні, я практикуючий мусульманин. Я дивився матчі Марокко з батьком, який багато розповідав мені про великих гравців країни.

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У мене були контакти зі збірною Іспанії, але мені завжди подобалося виступати за Марокко. У збірній мене добре прийняли. Одна з причин, через яку я перейшов в ПСЖ, – арабо-мусульманська громада в Парижі. Я знав, що в культурному плані буду відчувати себе як вдома", – наводить слова Хакімі AS з посиланням на інтерв'ю L'Equipe.

До слова, Ашраф перебрався до ПСЖ з Інтера за 60 млн євро минулого літа. За парижан Хакімі провів 9 матчів, у яких забив 3 голи та 2 асисти.

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