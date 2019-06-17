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Хачеріді: Я віддав 10 років Динамо, мій трансфер до Шахтаря неможливий

19:12 338 Читать на русском
Хачеріді: Я віддав 10 років Динамо, мій трансфер до Шахтаря неможливий
Євген Хачеріді / ФК ПАОК

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді прокоментував можливість трансферу в донецький Шахтар.

"Не знаю, хто це пише. Читаю все в інтернеті. Те дружина скаже, то хтось з друзів скине. Це все маячня.

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Я віддав 10 років Динамо. Перехід до Шахтаря неможливий. Де продовжу кар'єру? Будуть варіанти, буду вивчати. Поки нічого не можу сказати", – поділився Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

Додамо, що українець відіграв лише 11 матчів у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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