Хачеріді прокоментував можливість трансферу в Шахтар чи Динамо

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді не збирається покидати Грецію. Принаймні поки що.

"Як справи у клубі? Все добре, хіба що мало граю. Тренер не пояснює, чому так. Не усе сам розумію. Президент мною задоволений, але як можна бути задоволеним, якщо я не граю?

ПАОК готовий продати Хачеріді

Зараз я в Києві. Розмови про перехід у Динамо чи Шахтар? Це неправда, я не знаю, хто це пише. Якщо було б хороша пропозиція, то без проблем готовий змінити команду. В Україні я, напевно, не повернуся.

Перейти в Шахтар було б неправильно. А Динамо після тієї ситуації ... Не хочу нічого говорити, але в цих командах мене не буде. Трансфер в російський клуб? Політика – це політика, футбол – це футбол, але, швидше за все, не перейду", – сказав Хачеріді в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про зацікавленість у послугах Хачеріді з боку Динамо та Шахтаря. 31-річний Хачеріді в поточному сезоні провів за ПАОк лише 8 матчів у всіх турнірах. Футболіст став гравцем грецького клубу лише влітку.

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