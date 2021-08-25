Екс-захисник збірної України Євген Хачеріді вже майже рік залишається без клубу.

Євген Хачеріді після трьох тижнів тренувань з Десною вирішив покинути табір чернігівської команди, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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34-річний захисник не зміг домовитись з клубом про підписання контракту. На початку 2021-го Євген розірвав угоду про співпрацю з брестським Динамо та з тих пір залишається без роботи.

В Україні Хачеріді відомий своїми виступами за київське Динамо (2007-2018 роки), також Євген провів понад 50 матчів за національну команду.

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