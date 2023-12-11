Як стало відомо Футбол 24, Євген Хачеріді повернувся у столичний гранд. 36-річний екс-захисник працюватиме у відділі селекції Динамо та буде відповідати за трансферну політику клубу. До нових обов'язків взявся ще в листопаді.

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Хачеріді виступав за "біло-синіх" 10 років – з 2008-го по 2018-й. Разом з Динамо три рази вигравав чемпіонат України, двічі Кубок і три Суперкубки. Центрбек запам'ятався агресивними діями на полі, які часто переходили межу.

Після Динамо Євген пограв за грецький ПАОК і Динамо Брест, а кілька місяців тому опинився в аматорському Штурмі.

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