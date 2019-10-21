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Гвардіола отримав пропозицію очолити каталонських сепаратистів, – ЗМІ

11:38 1473 Читать на русском
Гвардіола отримав пропозицію очолити каталонських сепаратистів, – ЗМІ
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може розпочати політичну кар'єру в рідній Каталонії, яка продовжує запеклу боротьбу за відокремлення від Іспанії.

Колишній очільник Женералітета Каталонії Артур Мас серйозно розглядає можливість обрання зіркового тренера на головну посаду структури, інформує El Confidencial.

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Політик в захваті від ораторських здібностей Гвардіоли, який постійно наголошує на своїй прихильності Каталонії і підтримці її ідеї відділення від Іспанії. На думку Маса, саме людина без політичного минулого повинна очолити партію "Разом за Каталонію" і дати новий поштовх боротьбі.

Перешкодою на шляху Гвардіоли до політичної слави може стати робота в Манчестер Сіті – каталонець навряд захоче покидати команду посеред сезону, а напружена ситуація в його рідному регіоні вимагає негайних рішень щодо обрання нового провідника сепаратистів.

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Теги
Англія Іспанія Барселона Барселона Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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