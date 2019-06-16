Гравці збірної України U-20 отримали звання майстрів спорту міжнародного класу за перемогу на ЧС-2019

Гравці молодіжної збірної України отримали почесні нагороди в Будинку футболу за перемогу на чемпіонаті світу.

За перемогу на чемпіонаті світу 2019 року U-20 гравці збірної України отримали подарунки та почесні відзнаки, передає Динамоманія.

Збірна України U-20 прибула до Києва після перемоги на чемпіонаті світу

Зокрема, всі футболісти команди отримали звання майстрів спорту України міжнародного класу.

Нагадаємо, у фіналі українці перемогли Південну Корею (3:1) завдяки дублю Супряги та голу Цітаішвілі, і сьогодні повернулась з Польщі.

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