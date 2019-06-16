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Гравці збірної України U-20 отримали звання майстрів спорту міжнародного класу за перемогу на ЧС-2019

21:49 137 Читать на русском
Гравці збірної України U-20 отримали звання майстрів спорту міжнародного класу за перемогу на ЧС-2019
Гравці збірної України U-20 / Динамоманія

Гравці молодіжної збірної України отримали почесні нагороди в Будинку футболу за перемогу на чемпіонаті світу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

За перемогу на чемпіонаті світу 2019 року U-20 гравці збірної України отримали подарунки та почесні відзнаки, передає Динамоманія.

Збірна України U-20 прибула до Києва після перемоги на чемпіонаті світу

Зокрема, всі футболісти команди отримали звання майстрів спорту України міжнародного класу.

Нагадаємо, у фіналі українці перемогли Південну Корею (3:1) завдяки дублю Супряги та голу Цітаішвілі, і сьогодні повернулась з Польщі.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Суркіс написав відкритого листа Петракову
10:57
10851
Теги
Україна U-20 - Південна Корея U-20 Україна U-20 Україна U-20 Збірна України
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