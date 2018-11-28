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Гравці Арсенала-Київ 2 місяці не отримують зарплату, – ЗМІ

13:47 387 Читать на русском
Гравці Арсенала-Київ 2 місяці не отримують зарплату, – ЗМІ
Арсенал-Київ / Інстаграм Арсенала-Київ

В аутсайдера української Прем'єр-ліги київського Арсенала з'явилися фінансові проблеми.

Керівництво "канонірів" має заборгованість перед гравцями, повідомляє Tribuna.com.

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За інформацією видання, гравців Арсенала-Київ упродовж двох місяців не отримують заробітну плату. Інформація про борги в аутсайдері УПЛ з'явилася на фоні новин про проходження "канонірами" детектора брехні після програного одеському Чорноморцю матчу (1:2).

Наразі Арсенал-Київ замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги. Кияни після 16-ти турів набрали 7 очок і відстають на 5 пунктів від зони перехідних матчів і вже на 9 – від рятівної позиції.

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