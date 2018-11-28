Гравці Арсенала-Київ 2 місяці не отримують зарплату, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 14:34 1819
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Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю
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"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у ЛьвовіЛіга чемпіонів — 14:00 2059
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Ворскла здивована рішенням УЄФА перенести до Києва матч проти Арсенала в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 11:16 1905
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"Шахтар розбив мрію Хоффенхайма". Німецькі ЗМІ захоплюються яскравим матчем і розповідають про розлюченого НагельсманнаЛіга чемпіонів — 11:07 5262
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Мораіш покинув КарпатиУкраїна — 10:56 3902
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