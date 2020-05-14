Лідер Олександрії потрапив на радари італійських клубів – скаути вже оцінили українця

Український скаут Алекс Великих поділився інсайдом з чемпіонату Італії.

"Я не буду називати прізвище футболіста, але гравець Олександрії зацікавив клуби Серії А.

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До речі, зізнатися, я очікую появу українського футболіста у складі Роми. Те ж саме могло статися в Мілані, але там змінилося керівництво клубу", – розповів Великих у програмі Залишайся з футболом.

Як стало відомо Футбол 24, йдеться про хавбека Кирила Ковальця. Італійські скаути слідкували за Кирилом у матчі Ліги Європи проти Сент-Етьєна (1:1) і не залишились розчарованими.

У нинішньому сезоні УПЛ 26-річний півзахисник Олександрії провів 14 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 4-ма асистами.

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