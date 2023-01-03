Вінгер Ренна Мартін Тер'є порвав "хрести" і вибув до кінця сезону 2022/23.

У матчі 17 туру чемпіонату Франції проти Ніцци вінгер Ренна Мартін Тер'є забив, після чого пошкодив коліно. Його забрали з поля на ношах.

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Як інформує L'Équipe, Тер'є порвав хрестоподібну зв'язку та меніска правого коліна. Орієнтовно гравець вибув на 8 місяців.

Таким чином, Тер'є пропустить обидва матчі з Шахтарем у раунді плей-оф Ліги Європи. Обидва матчі будуть зіграні 16 та 23 лютого.

Тер'є залишається найкращим бомбардиром команди у сезоні: 12 голів та 5 асистів у всіх турнірах.

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