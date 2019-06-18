Голкіпер Олександрії Білик близький до переходу в Мітьюлланд

Воротар бронзового призера минулого сезону УПЛ Олег Білик невдовзі покине команду.

Як стало відомо "Футбол 24", Олег Білик покине Олександрію і приєднається до Мітьюлланда.

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21-річний воротар привернув до себе увагу успішним виступом за збірну України на Кубку Лобановського – зокрема, надійною грою у фіналі проти Ізраїлю.

Філософія Мітьюлланда – розвиток молодих гравців і вигідний перепродаж. Їхньому основному воротареві Єсперу Хансену вже 34. Тож данці активно вивчають можливість купівлі Білика.

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В минулому сезоні Білик переважно виступав за команду U-21, потрапивши до заявки Олександрії лише на 3 матчі УПЛ.