"Майже весь час був удома. У перший тиждень відпустки поїхали з дівчиною до Буковелю, там відпочили, після чого повернулися до Мукачева. Чи скучив за роботою? Так, в останні дні перед виходом із відпустки вже тягнуло до Києва, хотів скоріше побачити всіх хлопців та почати працювати.

Шовковський може повернутися у збірну України – легенда Динамо назвав умову камбеку

Шовковський став одним з тренерів Динамо? Думаю, його величезний досвід нам дуже допоможе. Упевнений, буде цікаво з ним працювати. Очікування від збору? Будемо багато працювати. Перші тиждень-два, зазвичай, важкувато, але наберемо фізичні кондиції – і навантаження будуть переноситися вже легше", – поділився Нещерет в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Олександр провів усю свою кар'єру в Динамо (з 1993 по 2017 роки). СаШо є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів (636). У статусі тренера Шовковський дебютував у збірній України. Спершу працював помічником Андрія Шевченка, а згодом був асистентом Олександра Петракова. Його контракт з УАФ завершився 1 січня. Нещодавно 48-річний фахівець увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу, підписавши угоду до літа 2024 року.

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