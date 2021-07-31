Олімпіада-2020. Футбол, 1/4 фіналу, чоловіки

Бразилія – Єгипет – 1:0

Гол: Кунья, 37

Хет-трик суперджокера і злива безглуздих помилок у відеоогляді матчу Іспанія – Кот-д'Івуар – 5:2

Для перемоги над африканцями селесао вистачило й одного забитого м'яча. Взяття воріт латиноамериканці оформили під завісу першого тайму. Це Рішарлісон із лівого флангу змістився на кут штрафного й покотив уздовж лінії, а Матеус Кунья прийняв м'яч і класно поклав у лівий нижній кут. Більше команди не забивали.

Бразилія переграла Єгипет і наблизилась до суперфіналу Олімпіади – найкращий бомбардир відзначився незвичним чином