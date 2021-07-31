Олимпиада-2020. Футбол, 1/4 финала, мужчины

Бразилия – Египет – 1:0

Гол: Кунья, 37

Хет-трик суперджокера и ливень нелепых ошибок в видеообзоре матча Испания – Кот-д'Ивуар – 5:2

Для победы над африканцами селесао хватило и одного забитого мяча. Взятие ворот латиноамериканцы оформили под занавес первого тайма. Это Ришарлисон с левого фланга сместился на угол штрафной и покатил по линии, а Матеус Кунья принял мяч и классно уложил в левый нижний угол. Больше команды не забивали.

Бразилия переиграла Египет и приблизилась к суперфиналу Олимпиады – лучший бомбардир отличился необычным образом