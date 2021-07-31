Гол на вес полуфинала Олимпиады в видеообзоре матча Бразилия – Египет
Олимпийская сборная Бразилии минимально одолела команду Египта в четвертьфинале Олимпиады-2020. Вашему вниманию видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.
Олимпиада-2020. Футбол, 1/4 финала, мужчины
Бразилия – Египет – 1:0
Гол: Кунья, 37
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Для победы над африканцами селесао хватило и одного забитого мяча. Взятие ворот латиноамериканцы оформили под занавес первого тайма. Это Ришарлисон с левого фланга сместился на угол штрафной и покатил по линии, а Матеус Кунья принял мяч и классно уложил в левый нижний угол. Больше команды не забивали.
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