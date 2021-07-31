Байлі відкрив рахунок вже на 10-й хвилині, замкнувши подачу з кутового. Іспанці відігралися завдяки грубій помилці Сінго. Правий захисник "слонів" надто легко скидав м'яч голкіперу, і Ольмо не пробачив.

Іспанія дотиснула Кот-д'Івуар та пробилася в 1/2 Олімпіади – історичний трилер з VAR і драмою захисників Барселони та МЮ

Другий тайм довго залишався "сухим", але кінцівка перетворилася на справжню драму. На 90+1 хвилині Градель сенсаційно вивів Кот-д'Івуар вперед – рикошет збентежив Сімона. Крихт часу іспанцям вистачило, щоб уникнути вильоту. Захист африканців знову зіграв жахливо, подарувавши гол джокеру Рафі Міру. На екстратайм сили залишилися лише в Іспанії. Байлі "привіз" волейбольний пенальті, а Мір встиг оформити хет-трик – 5:2.