Олімпіада 2020. Футбол, чоловіки, 1/4 фіналу

Бразилія – Єгипет – 1:0

Гол: Кунья, 37

Найкращий бомбардир ОІ 2020 Рішарлісон цього разу спробував себе в ролі асистента. Форварда Евертона зібрав біля себе дует єгиптян і віддав у центр. Кунья ідеально вклав м'яч у стіку. Бразильці спокійно виграли скромний за моментами перший тайм. "Селесао" лише двічі влучили у площину воріт, "фараони" не могли похвалитися і цим. По перерві той же Кунья мав подвоювати перевагу. Опорник Астон Вілли Дуглас Луїс показав, за що Манчестер Сіті колись купував його. Блискучий розрізний пас дивом не завершився взяттям воріт – воротар обличчям парирував удар нападника Герти.

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Кунья згодом ще й травмувався, зійшовши з поля на 54 хвилині. Його замінив Паулінью, який змарнував суперомомент авторства Дані Алвеса. Єгипет, який сенсаційно не пустив у плей-офф Аргентину, парочку разів потурбував Сантоса, але нічого такого – свої удари воротар фаворитів упевнено потягнув. У півфіналі Бразилію чекає Мексика, яка перемагає Південну Корею. Далі ж у битві за золото "селесао" можуть зустрітися з Іспанією – станом на сьогодні це, мабуть, дві найкращі та найвидовищніші збірні турніру.