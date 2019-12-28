toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Луїс Адріано в готелі нишком вдарив мене, – Гладкий про конфлікт з екс-форвардом Шахтаря

08:54 2986 Читать на русском
Луїс Адріано в готелі нишком вдарив мене, – Гладкий про конфлікт з екс-форвардом Шахтаря
Олександр Гладкий / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Шахтаря, Динамо та Карпат Олександр Гладкий, який нині захищає кольори турецького друголігового Адана Демірспора, пригадав про конфлікт зі своїм колишнім одноклубником Луїсом Адріано.

"Це не була бійка. На зборах у нас був неприємний інцидент, але жодної бійки не було. Що трапилося? Ми посперечалися на тренуванні – і потім в готелі стався конфлікт. Він тривав секунд 5-10. Це було дуже давно.

Гладкий відзначив позитивні риси Леоненка

Я вже не пам'ятаю, чесно, через що все почалося. Був якийсь ігровий епізод. Нас, здається, навіть Містер прибрав з тренування обох. В готелі він мене вдарив нишком. Потім усі збіглися – і все закінчилося. Буває таке. Чи планував я помсту? Спочатку хотілося помститися, але потім я заспокоївся. Його згодом оштрафували. Мене – ні", – сказав Гладкий в інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, Гладкий встиг двічі за свою футбольну кар’єру пограти за донецький клуб: Олександр провів за "гірників" три сезони з 2007 по 2010 роки, а згодом, у 2014 році, підписав з "помаранчево-чорними" контракт ще на два роки.

Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу

blog_ava
Відаль подав до суду на Барселону за невиплату преміальних – вражаюча сума
07:30
2341
Теги
Мірча Луческу Мірча Луческу Відеоновини Адана Демірспор Адана Демірспор Луїс Адріано Луїс Адріано Олександр Гладкий Олександр Гладкий Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
56
хв
Брайтон
14:30
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук