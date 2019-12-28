Луїс Адріано в готелі нишком вдарив мене, – Гладкий про конфлікт з екс-форвардом Шахтаря

Екс-форвард Шахтаря, Динамо та Карпат Олександр Гладкий, який нині захищає кольори турецького друголігового Адана Демірспора, пригадав про конфлікт зі своїм колишнім одноклубником Луїсом Адріано.

"Це не була бійка. На зборах у нас був неприємний інцидент, але жодної бійки не було. Що трапилося? Ми посперечалися на тренуванні – і потім в готелі стався конфлікт. Він тривав секунд 5-10. Це було дуже давно.

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Я вже не пам'ятаю, чесно, через що все почалося. Був якийсь ігровий епізод. Нас, здається, навіть Містер прибрав з тренування обох. В готелі він мене вдарив нишком. Потім усі збіглися – і все закінчилося. Буває таке. Чи планував я помсту? Спочатку хотілося помститися, але потім я заспокоївся. Його згодом оштрафували. Мене – ні", – сказав Гладкий в інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, Гладкий встиг двічі за свою футбольну кар’єру пограти за донецький клуб: Олександр провів за "гірників" три сезони з 2007 по 2010 роки, а згодом, у 2014 році, підписав з "помаранчево-чорними" контракт ще на два роки.

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