Берлінський клуб перебуває у пошуках нового наставника. Бруно Лаббадія та спортивний директор Герти втратили свої посади.

Після останніх невдач Герти боси клубу вирішили попрощатись з головним тренером команди Бруно Лаббадією, повідомляє офіційний сайт "Старої дами".

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Разом з ним покинув команду і спортивний директор Міхаель Преец. Відомо, що останнього до кінця сезону замінить Арне Фрідріх, а з тренером для команди клуб визначиться найближчим часом.

Нагадаємо, Лаббадія очолив Герту у квітні минулого року. У поточному сезоні берлінці набрали у 18-ти турах 17 очок і посідають у турнірній таблиці Бундесліги 14-ту сходинку. В останніх чотирьох матчах Герта не знала смаку перемог, а вчора була розгромлена Вердером 1:4.

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