"Мене переповнюють емоції, але я не концентруюся на них. Попереду матчі, в яких ми повинні перемагати.

Генк – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Степаненко не потрапив до стартового складу, бо я хотів більше швидкості, але задоволений тим, як він і Патрік вийшли на заміну. Всі разом грати в стартовому складі не можуть. У нас ще є Тете і Антоніо. Я відчував, що саме ці футболісти найкраще підходять під цей матч.

Ми добре грали в першому таймі, хоча не створили багато моментів і пропустили необов'язковий гол. Іноді поспішали перевести м'яч вперед на наших нападників.

Якщо хочемо пройти далі, то повинні грати потужно всі 90 хвилин. Потрібно покращувати організацію гри, але в цілому – я задоволений тим, як ми провели матч", – сказав Де Дзербі в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться у Києві 10 серпня, початок о 20:30.

Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – заміни Де Дзербі врятували гру