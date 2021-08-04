Генк – Шахтар: Де Дзербі оцінив гру своїх підопічних у матчі Ліги чемпіонів
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував поєдинок третього кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Генка (2:1).
"Мене переповнюють емоції, але я не концентруюся на них. Попереду матчі, в яких ми повинні перемагати.
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Степаненко не потрапив до стартового складу, бо я хотів більше швидкості, але задоволений тим, як він і Патрік вийшли на заміну. Всі разом грати в стартовому складі не можуть. У нас ще є Тете і Антоніо. Я відчував, що саме ці футболісти найкраще підходять під цей матч.
Ми добре грали в першому таймі, хоча не створили багато моментів і пропустили необов'язковий гол. Іноді поспішали перевести м'яч вперед на наших нападників.
Якщо хочемо пройти далі, то повинні грати потужно всі 90 хвилин. Потрібно покращувати організацію гри, але в цілому – я задоволений тим, як ми провели матч", – сказав Де Дзербі в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться у Києві 10 серпня, початок о 20:30.
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