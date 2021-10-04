Амстердамський Аякс завжди був помітною фігурою європейського футболу. Саме нідерландському клубу вдалося повторити неймовірне досягнення Реала – тричі поспіль виграти турнір європейських чемпіонів.

На початку 70-х для Аякса "зійшлися всі зорі". На тренерському містку команди був Рінус Міхелс – один із найбільших новаторів в історії футболу, а Кройфф та партнери були ідеальним механізмом, який виконував ідеї тренера. Схема 4-3-3 та "тотальний футбол" стали класним трампліном, який підняв Аякс на вершину Європи.

Кубок європейських чемпіонів 1970/71

У попередньому турнірі перемогу святкував Фейєнорд. Міхелс та компанія хотіли довести, що нічим не гірші за співвітчизників.

У першому раунді Аякс за підсумком двох матчів без проблем виніс албанську Тирану (4:2), а в другому впевнено розібрався з Базелем (3:0 та 2:1). Далі – раунд плей-офф.

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В 1/4 фіналу зірковий Аякс чекав шотландський гранд – Селтік. Але вже в першому матчі в Амстердамі всю інтригу було вбито – Кройфф, Хюльсхофф та Кейзер подарували "божим синам" розгромну перемогу 3:0. У Базелі Аякс грав у півсили та поступився 0:1. Вже подумки команда була на наступному етапі.

Півфінал. Суперник – мадридський Атлетіко, який не без проблем подолав Легію. У столиці Іспанії "матрацники" перемогли 1:0. Але випробування "Олімпійським" стадіоном в Амстердамі того року не судилося пройти нікому – Аякс перемагає 3:0 та виходить у фінал.

Лондон, легендарний "Уемблі". На битву Аякса та Панатінаїкоса прийшли подивитися понад 83 тисячі глядачів. Вже на 5-й хвилині Дік ван Дейк відкриває рахунок та робить заявку на перемогу, а наприкінці гри Хан остаточно добиває суперника. Амстердам вибухає радісним криком – Аякс став володарем Кубка європейських чемпіонів!

Барселона, вражена особливим стилем гри Аякса, запрошує Міхелса очолити команду. Рінус погодився. "Я досягнув все, чого міг, краще зробити просто неможливо", – казав він. Штефан Ковач, який прийшов на його місце, мав з цього приводу зовсім інші думки.

Кубок європейських чемпіонів 1971/72

Склад команди зберігся, тому Ковачу залишалося зберегти особливий стиль Аякса та жагу до перемог. Румунський фахівець угорського походження впорався із завданням на 100%.

У першому раунді турніру Аякс спокійно здолав дрезденське Динамо – 2:0 та 0:0. Потім жертвою чинних чемпіонів став Марсель – 6:2 за підсумком двох матчів. ЗМІ обережно заговорили про можливість дубля Аякса на турнірі, фінал якого мав пройти у Роттердамі.

У чвертьфіналі Аякс чекало випробування у вигляді лондонського Арсенала. В Амстердамі "каноніри" швидко відкрили рахунок, але не втримали перевагу – Мюрен оформив дубль і приніс команді перемогу. У Лондоні все вирішив автогол Грема – 1:0 на користь Аякса.

Ще один крок далі, де чекає амбітна Бенфіка. Вдома Аякс зусиллями Сварта вириває мінімальну перемогу, а з Лісабона везе нульову нічию. Мрія стає ще ближчою.

"Вухатий" трофей прибув у Роттердам. Завадити Аяксу зберегти титул найсильнішої команди Європи збирається міланський Інтер. Але зупинити "Летючого голландця" неможливо: Кройфф робить дубль, відповісти на який Інтер не має чим. Аякс вдруге поспіль стає володарем Кубка європейських чемпіонів!

Кубок європейських чемпіонів 1972/73

Цього разу Аякс розпочинав свій турнірний шлях одразу з другого ранду, тому шлях до трофея був ще коротшим. Софійський ЦСКА перепоною назвати важко – 6:1 за підсумком двох матчів. Шлях в плей-офф відкритий.

Протистояння з мюнхенською Баварією мало б стати футбольним десертом для глядачів. Але в Амстердамі Кройфф і Ко познущалися з німців, забивши у другому таймі 4 голи. У Мюнхен Аякс їхав грати на одній нозі – поразка 1:2 нічого не означала.

Протистояння з мадридським Реалом теж інтриги не принесло. Чинні володарі кубка двічі спокійно розібралися з "вершковими" та здобули путівку у фінал.

Белград, майже 90 тисяч глядачів. Зупинити Аякс збирається Ювентус. План не спрацював – вже на 4-й хвилині Реп забив гол, який став єдиним та переможним. Аякс написав найбільш яскраву сторінку історії свого клубу та тричі поспіль став найсильнішою командою Європи!