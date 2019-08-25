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Гай оголосив про завершення кар'єри

20:05 258 Читать на русском
Гай оголосив про завершення кар'єри
Олексій Гай / ФК Олімпік

Відомий український півзахисник Олексій Гай більше не вийде на футбольне поле. 36-річний хавбек повідомив про завершення професіональної кар'єри футболіста.

Про це Олексій Гай написав в Instagram.

"Дорогі мої друзі, близькі, вболівальники! Як і в будь-якій справі є етап завершення. Ось і у мене настав момент завершення моєї професіональної кар'єри гравця.

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Хочу подякувати всім тим, хто вчив, направляв, виховував, підтримував протягом цього цікавого шляху. Особливі слова подяки моїм партнерам – ми пройшли з вами чудовий шлях. Велика подяка самому Футболу. Ця приголомшлива гра дала мені все. Футбол допоміг мені зустріти сім'ю, друзів, знайомих, і ту частину критиків, які допомагали мені ставати сильнішим.

Окрема подяка всім тренерам, з якими пощастило попрацювати, у кожного з яких я чогось вчився і зростав як спортсмен, як футболіст, як особистість.

Я завжди був і буду відданий футболу. Грайте у футбол, любите футбол і отримуйте задоволення від гри. Побачимося на полях Європи", – написав Гай.

Нагадаємо, протягом кар'єри гай виступав за Шахтар, Іллічівець, Чорноморець, Кубань, Габалу та Олімпік. Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09 та 6 разів – чемпіонат України.

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Олексій Гай Олексій Гай Шахтар Шахтар Чорноморець Чорноморець Олімпік Олімпік Збірна України Головне
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