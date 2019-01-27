Ганновер звільнив наставника після розгрому від Борусії Дортмунд

Німецький спеціаліст Андре Брайтенрайтер шукатиме нове місце працевлаштування.

Ганновер вирішив попрощатися з наставником команди Андре Брайтенрайтером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Борусія Д – Ганновер – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Таке рішення керівництво клубу прийняло після розгромної поразки від дортмундської Борусії.

Після 19 турів Бундесліги Ганновер йде на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі лише 11 очок.

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