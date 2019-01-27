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Ганновер звільнив наставника після розгрому від Борусії Дортмунд

17:23 54 Читать на русском
Ганновер звільнив наставника після розгрому від Борусії Дортмунд
Андре Брайтенрайтер / Фото: соцмережі

Німецький спеціаліст Андре Брайтенрайтер шукатиме нове місце працевлаштування.

Ганновер вирішив попрощатися з наставником команди Андре Брайтенрайтером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таке рішення керівництво клубу прийняло після розгромної поразки від дортмундської Борусії.

Після 19 турів Бундесліги Ганновер йде на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі лише 11 очок.

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Борусія Дортмунд - Ганновер: Субота 26 січня 2019

Борусія Дортмунд
Матч завершено
5 : 1
Ганновер
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Теги
Німеччина Ганновер Ганновер Андре Брайтенрайтер Андре Брайтенрайтер Борусія Дортмунд - Ганновер
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