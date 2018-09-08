Гамшік: Україна – дуже сильна збірна

Півзахисник збірної Словаччини Марек Гамшік поділився очікуваннями напередодні матчу Ліги націй проти України.

"Україна зуміла перевернути хід гри в Чехії? Це може відбуватись у кожному матчі. Нам потрібно бути пильними протягом всього матчу. Українці показали з чехами хорошу гру та роботу з м’ячем. Їх тактика також добре спрацювала.

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Найсильніший український гравець? Футбол – командна гра. Україна – дуже сильна збірна. Якщо когось потрібно відзначити, то у технічному плані виділяються Ярмоленко та Коноплянка. Вони дуже сильні гравці.

Мій рекорд (Гамшік може зіграти 107 гру за збірну Словаччини і повторити рекорд Мірослава Кархана. – прим. Футбол 24)? Важливіше здобути хороший результат. Грати при порожніх трибунах дуже непросто. Шкода, що так сталося", – сказав Гамшік на прес-конференції перед матчем проти України.

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією. Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00. Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".