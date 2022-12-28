Форвард ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо офіційно перебрався до табору Ліверпуля. Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу. Повідомляється, що "червоним" залишилося залагодити одну формальність – отримати для гравця дозвіл на роботу в Англії.

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"Я почуваюся дуже добре, я дуже радий бути тут. Я з нетерпінням чекаю на початок тренувань і початок гри за цей дивовижний клуб. Я потрапив до клубу, в якому зможу розвиватися, і в якому зможу багато чого навчитися", – зазначив Гакпо.

Коді виступатиме у Ліверпулі під 18 номером. Transfermarkt вказав, що ПСВ отримає 42 мільйони євро.

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