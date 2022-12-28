Гакпо офіційно перейшов у Ліверпуль
Ліверпуль підтвердив підписання контракту із нападником збірної Нідерландів Коді Гакпо.
Форвард ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо офіційно перебрався до табору Ліверпуля. Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу. Повідомляється, що "червоним" залишилося залагодити одну формальність – отримати для гравця дозвіл на роботу в Англії.
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"Я почуваюся дуже добре, я дуже радий бути тут. Я з нетерпінням чекаю на початок тренувань і початок гри за цей дивовижний клуб. Я потрапив до клубу, в якому зможу розвиватися, і в якому зможу багато чого навчитися", – зазначив Гакпо.
Коді виступатиме у Ліверпулі під 18 номером. Transfermarkt вказав, що ПСВ отримає 42 мільйони євро.
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