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"Футбол 1/2" транслюватиме Серію А замість Ла Ліги, – ЗМІ

17:29 1116 Читать на русском
"Футбол 1/2" транслюватиме Серію А замість Ла Ліги, – ЗМІ
"Футбол 1/2" транслюватиме Серію А замість Ла Ліги, – ЗМІ

Керівництво телеканалів "Футбол 1/2" вирішило повернути до ефірної сітки італійську Серію А, відмовившись від іспанської Ла Ліги.

Телеканали поміняють Ла Лігу на Серію А, повідомляє з посиланням на власні джерела Sport Arena.

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За інформацією видання, з нового сезону "Футбол 1/2" не транслюватимуть іспанську першість. Натомість придбані права на показ італійського чемпіонату. Таким чином, у сезоні 2018/19 телеканали демонструватимуть матчі трьох ліг – української та англійської Прем'єр-ліг та Серії А.

Причини такого рішення наразі невідомі, але поява італійського чемпіонату в ефірі каналів може бути пов'язана з імовірним трансфером до Ювентуса володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду. Телеканали "Футбол 1/2" демонстрували Ла Лігу з 2009 року. Серія А раніше теж була в сітці каналів, але через низькі рейтинги від її показу відмовилися 2 роки тому.

Крім цього, Sport Arena стверджує, що поки не підписано контракт на трансляцію нового сезону єврокубків.

Теги
Іспанія Італія Серія А Футбол 1 Футбол 2 телебачення Ла Ліга
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