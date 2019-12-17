Франція – Україна: затверджено місце проведення матчу

Товариський поєдинок між командами України та Франції пройде 27 березня на Стад де Франс.
Збірна Франції прийме підопічних Андрія Шевченка на найбільшій арені країни – Стад де Франс. Як і планувалося, спаринг пройде 27 березня 2020 року. Про це повідомив очільник УАФ Андрій Павелко у Facebook.
Збірна України на Євро-2020 гратиме у формі від Joma
Як зазначив президент УАФ, французька сторона офіційно підтвердила цю інформацію, але на офіційному сайті Федерації футболу Франції будь-яких відомостей про матч з Україною саме на Стад де Франс поки немає.
Нагадаємо, 31 березня збірна України проведе ще один спаринг. "Синьо-жовті" у Хожуві зіграють проти збірної Польщі.
Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати