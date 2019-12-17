Франція – Україна: затверджено місце проведення матчу

Франція та Україна зіграють на Стад де Франс

Товариський поєдинок між командами України та Франції пройде 27 березня на Стад де Франс.

Збірна Франції прийме підопічних Андрія Шевченка на найбільшій арені країни – Стад де Франс. Як і планувалося, спаринг пройде 27 березня 2020 року. Про це повідомив очільник УАФ Андрій Павелко у Facebook.

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Як зазначив президент УАФ, французька сторона офіційно підтвердила цю інформацію, але на офіційному сайті Федерації футболу Франції будь-яких відомостей про матч з Україною саме на Стад де Франс поки немає.

Нагадаємо, 31 березня збірна України проведе ще один спаринг. "Синьо-жовті" у Хожуві зіграють проти збірної Польщі.

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