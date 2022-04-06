Нападник Вереса Михайло Сергійчук знайшов собі цілком гідне заняття під час вимушеної перерви у футбольній кар'єрі.

Гравець новачка УПЛ вступив до лав територіальної оборони міста Рівне.

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Сергійчук був одним з ключових виконавців Вереса у першій половині сезону. 30-річний нападник провів 18 матчів у всіх турнірах, оформивши 2 голи та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, війна України проти Росії триває з 24 лютого. Наші захисник дають гідний відсіч на кожному клаптику території.

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