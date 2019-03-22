Фонсека: Не збираюсь залишати Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився своїми планами на майбутнє.

Паулу Фонсека поки не збирається залишати Шахтар. Про це він розповів в інтерв'ю Maisfutebol.

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"Я з великим інтересом думаю про роботу в чемпіонаті з європейської топ-5, однак зараз усі мої думки – про успішні виступи Шахтаря як на внутрішній арені, так і в єврокубках", – поділився Фонсека.

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Нагадаємо, що Паулу вже третій рік у Шахтарі, з яким став дворазовим чемпіоном України, завоював два кубки і зараз йде на першому місці УПЛ. В послугах Фонсеки вже зацікавлена Рома, яка шукає заміну Клаудіо Раньєрі.