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Фірміно здобув нагороду Samba Gold – її вручають бразильцям, які виступають у Європі

22:35 90 Читать на русском
Фірміно здобув нагороду Samba Gold – її вручають бразильцям, які виступають у Європі
Роберто Фірміно / фото із соцмереж

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно став переможцем у голосуванні Samba Gold-2018.

За кандидатуру Фірміно проголосували 21,79% респондентів. Другим став захисник Реала Марсело (20,51%), а третє місце у нападника Парі Сен-Жермен Неймара (18, 67).

Фірміно став найрезультативнішим бразильцем в історії АПЛ

В нинішньому сезоні Фірміно забив 9 голів у 27 матчах за Ліверпуль. Всього в 2018 році на його рахунку 20 голів за клуб.

Рекордсменами за кількість перемог у голосуванні Samba Gold є Неймар та Тьяго Сілва, які здобували нагороду по три рази.

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Теги
Англія Неймар Неймар Марсело Марсело Роберто Фірміно Роберто Фірміно
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