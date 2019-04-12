УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Ним став форвард Ліверпуля Роберто Фірміно.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Ліверпуля Роберто Фірміно став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Порту – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Бразилець став автором другого забитого м'яча у ворота Порту в першому матчі 1/4 фіналу, а його команда перемогла з рахунком 2:0.

Матч-відповідь відбудеться 17 квітня о 22:00 за київським часом.