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Фірміно став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

13:26 159 Читать на русском
Фірміно став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Роберто Фірміно (ліворуч) / ФК Ліверпуль

УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Ним став форвард Ліверпуля Роберто Фірміно.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Ліверпуля Роберто Фірміно став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Порту – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Бразилець став автором другого забитого м'яча у ворота Порту в першому матчі 1/4 фіналу, а його команда перемогла з рахунком 2:0.

Матч-відповідь відбудеться 17 квітня о 22:00 за київським часом.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Роберто Фірміно Роберто Фірміно
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