Ференцварош хоче підписати Харатіна, – телеканал Футбол

Півзахисник Зорі Ігор Харатін може перейти в угорський Ференцварош.

Нещодавно головний тренер Зорі Юрій Вернидуб повідомив, що хавбеками Ігорем Харатіним та Сіласом цікавляться інші клуби.

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Як повідомляє телеканал "Футбол 1", до українського півзахисника проявляє інтерес угорський Ференцварош, де вже виступає Іван Петряк, а тренує команду Сергій Ребров.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у запрошенні Харатіна у Ференцварош зацікавлений саме наставник угорського клубу Сергій Ребров.