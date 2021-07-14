"Під час трав'яного сезону я знову відчув проблеми з коліном, і змирився з тим, що повинен знятися з Олімпійських ігор в Токіо. Я дуже засмучений, адже можливість представляти Швейцарію завжди була великою честю для мене.

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Я вже почав реабілітацію та сподіваюсь повернутися в тур АТР вже цього літа. Бажаю всій збірній Швейцарії успіху, я вболіватиму за вас здалеку", – написав Роджер Федерер у своєму Twitter.

Нагадаємо, 39-річний тенісист протягом своєї карʼєри 20 разів вигравав турніри "Великого шолома". Це рекордне досягнення, яке змогли повторити ще двоє спортсменів – Рафаель Надаль та Новак Джоковіч. 35-річний іспанець відмовився від участі в ОІ-2020 ще у червні. Джоковіч поки вагається щодо свого виступу на Олімпіаді у Токіо. В останньому сезоні Федерер зіграв тільки у пʼяти турнірах, і в жодному з них йому не вдалося дійти хоча б до фіналу.

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