"Во время травяного сезона я снова почувствовал проблемы с коленом, и смирился с тем, что должен сняться с Олимпийских игр в Токио. Я очень расстроен, ведь возможность представлять Швейцарию всегда была большой честью для меня.

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Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур АТР уже этим летом. Желаю всей сборной Швейцарии успеха, я буду болеть за вас издалека", – написал Роджер Федерер в своем Twitter.

Напомним, 39-летний теннисист на протяжении своей карьеры 20 раз выигрывал турниры "Большого шлема". Это рекордное достижение, которое смогли повторить еще двое спортсменов – Рафаэль Надаль и Новак Джокович. 35-летний испанец отказался от участия в ОИ-2020 еще в июне. Джокович пока колеблется относительно своего выступления на Олимпиаде в Токио. В последнем сезоне Федерер сыграл только в пяти турнирах, и ни в одном из них ему не удалось дойти хотя бы до финала.

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