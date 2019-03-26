toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Евра звинуватили у гомофобії – екс-капітану збірної Франції загрожує тюремний термін

20:37 330 Читать на русском
Евра звинуватили у гомофобії – екс-капітану збірної Франції загрожує тюремний термін
Патріс Евра / Фото These Football Times

Колишній гравець збірної Франції Патріс Евра знову вляпався у черговий скандал.

Після матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ – Манчестер Юнайтед (1:3) епатажний Евра вирішив записати відео для соцмереж, де назвав гравців ПСЖ гомосексуалістами (faggots – в оригіналі).

Чорногорія – Англія: Саутгейт поділився методикою боротьби з расизмом у футболі після інциденту в матчі

Це епізод не пройшов повз організація Rouge Direct, яка займається захистом прав представників ЛГБТ-спільнот.

"Ми хочемо, щоб слова екс-капітана збірної Франції не залишилися без уваги. До нього прислухається багато людей, серед яких чимало молоді. Особи, що ображають людей через їхню сексуальну орієнтацію, повинні бути притягнуті до відповідальності", – цитує заяву організації видання France Bleu.

За інформацією видання, Евра може "світити" тюремне ув'язнення терміном на один рік і штраф в розмірі 45 тисяч євро.

Екс-карпатівець Єрко Мікуліч: "Перед грою з "Бордо" робив масаж Фалькао. Він вийшов на поле і зробив хет-трик"

Теги
Патріс Евра Патріс Евра ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук