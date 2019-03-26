Евра звинуватили у гомофобії – екс-капітану збірної Франції загрожує тюремний термін

Колишній гравець збірної Франції Патріс Евра знову вляпався у черговий скандал.

Після матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ – Манчестер Юнайтед (1:3) епатажний Евра вирішив записати відео для соцмереж, де назвав гравців ПСЖ гомосексуалістами (faggots – в оригіналі).

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Це епізод не пройшов повз організація Rouge Direct, яка займається захистом прав представників ЛГБТ-спільнот.

"Ми хочемо, щоб слова екс-капітана збірної Франції не залишилися без уваги. До нього прислухається багато людей, серед яких чимало молоді. Особи, що ображають людей через їхню сексуальну орієнтацію, повинні бути притягнуті до відповідальності", – цитує заяву організації видання France Bleu.

За інформацією видання, Евра може "світити" тюремне ув'язнення терміном на один рік і штраф в розмірі 45 тисяч євро.

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